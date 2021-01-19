94 وفاة و2598 إصابة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 94 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و844 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2598 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 184 ألفًا و483 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 1964 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.