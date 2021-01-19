أمريكا تحيل اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لمجلس الأمن









أحالت ‏الولايات المتحدة، اليوم، الإعلان الرئاسي الأمريكي بشأن السيادة المغربية على الصحراء الغربية، إلى مجلس الأمن الدولي.وأكدت ‏الرسالة الأمريكية لمجلس الأمن، أن كامل إقليم الصحراء جزء من المملكة المغربية واقتراح الرباط بشأن الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل دائم وعادل لهذه القضية، وذلك وفق قناة سكاي نيوز عربية.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت- رسميا- بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وفتح قنصلية لها في مدينة العيون الواقعة في هذه المنطقة.