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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

سفير مصر بالمجر يؤكد أهمية صفقة توريد 1300 عربة لصالح سكك حديد مصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:41 م
السفير أشرف الموافي
السفير أشرف الموافي سفير مصر لدى المجر
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أكد السفير أشرف الموافي، سفير مصر لدى المجر، على الأهمية التي تمثلها صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة لصالح هيئة سكك حديد مصر، لكونها الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر، وأكبر مشروع في المجر في هذا القطاع من حيث عدد العربات وحجمه المالي.

جاء ذلك بمناسبة الزيارة التى يقوم بها وفد هيئة سكك حديد مصر إلى بودابست، حيث قام بتفقد مصنع "دوناكاسي"، وذلك في إطار بدء إنتاج أولى عربات سكك الحديد بالمجر ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، بواسطة التحالف المجري الروسي لصالح مصر.

وذكرت الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن السفير الموافي قال إن أهمية هذه الصفقة تنبع أيضا من أنها تمس الحياة اليومية للمواطنين المصريين، ولما ستحدثه من نقلة نوعية في مرفق حيوي يرتاده ملايين المصريين يوميًا.

وقام السفير الموافي ووفد هيئة سكك حديد مصر بزيارة إلى مصنع دوناكسى، حيث التقوا بمدير المصنع وعدد من المسئولين المجريين والروس بالشركة.

وتفقد الوفد المصري خط الإنتاج الخاص بالعربات التي يجري تصنيعها لمصر حاليًا من الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية تمهيدًا لبدء شحنها الأسبوع القادم، حيث من المقرر إنتاج 51% من إجمالي الصفقة بالمجر.

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