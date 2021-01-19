حجز المتهمين بسرقة المحلات التجارية بالسلام

أمرت نيابة السلام، بحجز 3 أشخاص 24 ساعة لسرقتهم المحلات التجارية بمدينة السلام لحين وصول التحريات الأمنية.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المحلات التجارية ليلا بمدينة السلام، وتمكنوا من الاستيلاء على بضائع بمبلغ 60 ألف جنيه وهاتفى محمول وأجهزة لاب توب.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغين لقسم شرطة السلام يفيد بقيام بسرقة محلين تجاريين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.