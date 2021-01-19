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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحريري» و«دياب» يؤكدان أهمية سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:30 م
الحريري
الحريري
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أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن لبنان يحتاج إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، حتى يتسنى لها معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الحريري ودياب، ظهر اليوم الثلاثاء، عقب زيارة الأخير رئيس الوزراء المكلف بمقر إقامته بـ "بيت الوسط" في إطار مبادرة مفاجئة يقودها رئيس حكومة تصريف الأعمال لتسهيل عملية التأليف الحكومي التي تشهد جمودا كبيرا في ظل خلافات الفرقاء السياسيين المعنيين بالملف.

وقال دياب إن لبنان في حاجة إلى وفاق سياسي بين الجهات المعنية بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن حكومته التي مضى على تأليفها عام واجهت الكثير من التحديات وفي مقدمها أزمة وباء كورونا التي أنهكت أكبر اقتصادات العالم، إلى جانب أزمات أصعب مما مرت على لبنان خلال الـ 12 سنة الماضية.

وأضاف: "من هذا المنطلق، كان هناك توافق مع الحريري على أن الأولوية هي لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لمعالجة تبعات وآثار هذه الأزمات المتتالية التي حلت بلبنان وأثرت سلبا على لبنان واللبنانيين، ومن هنا ندعو كل الجهات لكي تبني على الإيجابيات التي توصلنا إليها في ما يخص تشكيل الحكومة".

وأشار دياب إلى أن الحريري أظهر "كل استعداد وانفتاح للتشاور مع كل الجهات في ملف تشكيل الحكومة الجديدة" حتى يمكن الوصول في لبنان إلى بر الأمان بأسرع وقت ممكن، ومعالجة المشاكل الحياتية واليومية التي يعاني منها المواطن اللبناني على الصعيد الاجتماعي والمالي والاقتصادي وغيره.

واعتبر أن الفيديو المصور الذي جرى تسريبه مؤخرا واتهم خلاله الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالكذب وعدم تسلمه أية مسودة لتشكيل الحكومة الجديدة، قد تم تجاوز آثاره وتداعياته. مضيفا: "المفروض أننا تجاوزنا هذا الموضوع والأولوية هي الآن للبنان واللبنانيين ولمعالجة المشاكل التي يعانون منها. دعونا نبني على الإيجابيات".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، إنه أبدى طوال المرحلة السابقة الانفتاح اللازم لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن شكره لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على المساعي التي يحاول القيام بها في هذا الملف.

ودعا الحريري جميع اللبنانيين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لوقف انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الوباء يغزو لبنان جراء عدم التزام المواطنين اللبنانيين بالتدابير الوقائية على النحو المطلوب.

وأضاف: "صحيح أن هناك احتياجات لم تتمكن الدولة من توفيرها في الوقت المطلوب، لكن أيضا، على المواطن مسئولية الحفاظ على أسرته من الوباء. البلاد مفتوحة في عدة دول ولم تشهد انتشارا للوباء على النحو الذي نراه عندنا. على المواطن مسئولية، كما أنا وأنتم علينا مسئولية للحفاظ على أهلنا".

وأشار الحريري إلى أنه سيجري عدة زيارات إلى الخارج في سبيل تسهيل توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للبنان بأسرع وقت ممكن.

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