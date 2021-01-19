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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل جلسات الكونجرس ليلة تنصيب بايدن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:56 م
بايدن
بايدن
آية حسني
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تتواصل الاستعدادات الأمريكية لمراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترمب، المقرر إجراؤها غدًا الأربعاء، فيما يشهد الكونجرس اليوم كمًا استثنائيًا من جلسات المصادقة على التعيينات الرئاسية الجديدة لإدارة بايدن.

وتعقد اللجان المختصة 5 جلسات منفصلة للمصادقة على تسمية وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، إضافة إلى وزير الأمن القومي أليجاندرو مايوركاس، إضافة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينس، وصولًا إلى وزيرة الخزانة جانيت ييلين، وفقا لموقع العربية.

يذكر أن المصادقة النهائية على هذه التعيينات فلن تحصل قبل تسلم بايدن منصبه.

يأتي ذلك فيما تستعد الولايات المتحدة بقلق لتسلم الرئيس الـ46 جو بايدن مقاليد البيت الأبيض غدا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتعمل السلطات على التدقيق بهُويات أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني بعد أن أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى تقرير مخابراتي حذّر من أن المتطرفين اليمينيين فكروا في التظاهر بأنهم أعضاء في الحرس الوطني.

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