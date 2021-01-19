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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس إندونيسيا يتعهد بتشييد المبانى الحكومية المنهارة جراء زلزال سولاويسى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:00 م
جوكو ويدودو
جوكو ويدودو
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تعهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، بإعادة تشييد المباني الحكومية المنهارة ومساعدة المواطنين في إصلاح منازلهم بحزمة مساعدات تصل إلى 50 مليون روبية (3560 دولار أمريكي)، وذلك إثر الزلزال الذي ضرب إقليم (سولاويسي) الجمعة الماضى، وبلغت شدته 2ر6 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 90 شخصًا على الأقل وتشريد آلاف الأشخاص.

وقال الرئيس الإندونيسي - في كلمة خلال زيارته المناطق المتضررة جراء الزلزال، وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية: "نأمل أن تساعد المساعدات المقدمة من الحكومة المركزية في تسريع إعادة بناء المباني المنهارة والاقتصاد".

من جهته، صرح قائد فرقة عمل إدارة الكوارث فرمان دهلان- خلال مؤتمر صحفي اليوم- بأن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، مشيرا إلى مقتل إجمالي 79 شخصًا في (ماموجو) و11 آخرين في منطقة (ماجين) المجاورة في سولاويسي الغربية.

وأضاف دهلان أنه ستتم إقامة مستشفى ميداني عسكري قريبا، وأن سفينة مستشفى تابعة للبحرية تتجه إلى أحد موانئ ساحل مدينة "ماموجو" لمساعدة المستشفيات المكتظة.

وأوضح دهلان أن 12 ألفًا و900 شخص على الأقل يقيمون في ملاجئ بـ"ماموجو" ومنطقة "ماجين"، لافتا إلى أن الرقم قد انخفض عن يوم أمس عندما وصل عدد النازحين إلى 20 ألف شخص، حيث فر الكثيرون إلى أقاليم (ماكاسر، وباري باري، وبالو) المجاورة بحثًا عن الأمان.

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