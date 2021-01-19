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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس الدوما الروسي: موسكو لن تسمح بالتحدث معها بـ «نبرة توجيهية»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:19 م
فياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين
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قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن بلاده لن تسمح لأحد بالتحدث معها بنبرة توجيهية.

وأضاف فولودين - في تصريح اليوم الثلاثاء - "لن نسمح لأولئك، الذين قادوا نظامهم الحزبي السياسي إلى التدهور والتعدي على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، أن يتحدثوا معنا بنبرة إرشادية".

وتابع: "أن روسيا دائما تعارض أعمال العنف".. مشيرا إلى أن الصراع على السلطة، الذي اندلع بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، أدى إلى اقتحام البرلمان وخسائر بشرية، وأنه من الواضح للجميع أن الولايات المتحدة ليس لديها معايير للديمقراطية وأن نظامها الانتخابي قديم.

وقال بهذا الصدد: "إذا كان تدخلهم بالأمس في الحملات الانتخابية في بلدنا والبلدان الأخرى قد تمت تغطيته بالحاجة إلى إدخال معايير عالية من الديمقراطية بناءً على تجربتهم الخاصة، فقد أصبح من الواضح اليوم للجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ليس لديها هذه المعايير".

وتابع رئيس الدوما: "أدعوكم للتفكير مرة أخرى في مغزى ما حدث، وهو حرمان الرئيس القائم (دونالد ترامب) الذي صوت لصالحه نحو 75 مليونا من الأمريكيين، من حرية التعبير".. لافتا إلى أن منع ترامب من إمكانية التواصل مع ناخبيه جرى بدون صدور قرار قضائي بهذا الشأن.

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