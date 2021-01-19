الصين تدافع عن إدارتها للتعامل مع جائحة كورونا

بعد الانتقادات التي واجهت الصين من قبل خبراء مستقلين مع منظمة الصحة العالمية، دافعت بكين عن إدارتها لوباء كوفيد- 19، اليوم الثلاثاء، بينما اعترفت بأنه كان يتعين عليها "العمل بشكل أفضل".وتعرضت الصين للانتقاد مرات عدة، لأنها لم تنبه سكانها فورا، ولم تفرض الإغلاق في بداية الوباء، عندما لم يتم تأكيد انتقال العدوى بين البشر.ومما عزز الانتقادات هو افتقار السلطات المحتمل للشفافية في مدينة ووهان (وسط الصين)، وهي أول مدينة ظهر فيها فيروس كورونا في نهاية عام 2019، واستدعاء الشرطة للمبلغين المحليين بتهمة "نشر الشائعات".في يوليو، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، عن تشكيل مجموعة مستقلة من أجل إجراء "تقييم نزيه" لإدارة الأزمة في العالم و"أخذ العبر".وتترأس رئيسة وزراء نيوزيلاندا السابقة، هيلين كلارك، إلى جانب الرئيسة الليبيرية السابقة إلين جونسون سيرليف، الفريق المؤلف من 13 خبيرًا.