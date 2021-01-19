البرلمان اليوناني يبحث توسيع المياه الإقليمية

يبحث البرلمان اليوناني اليوم الثلاثاء، توسيع المياه الإقليمية في البحر الأيوني، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات مع الجارة تركيا في النزاع المرتبط بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.وتقترح الحكومة اليونانية تمديد حدود أراضيها في غرب البلاد من ستة إلى 12 ميلا بحريا.وصرح وزير الخارجية نيكوس دندياس أمام البرلمان في بداية المداولات اليوم بأن هذا التوسيع من شأنه أن يزيد الأراضي السيادية لليونان بـ 13 ألف كيلومتر مربع، أو بنحو 10%.كما أكد دندياس أن المقترح يسمح للحكومة أيضا بتوسيع أراضيها السيادية في مناطق بحرية أخرى.ومن المقرر أن يصوت البرلمان على المقترح غدا الأربعاء.