البابا تواضروس: «المعمودية» هى موت ودفن وقيامة مع المسيح

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكاهن الذي يُتمم طقس ومراسم المعمودية لأحد المُعمدين الجدد، لا بُد أن يقوم بتغطيس المُعمد 3 غطسات.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات في سلسلة ثلاثيات الغطاس، التي ينشرها مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الغطسة الأولى رمز للموت مع المسيح، والثانية رمز للدفن معه، والثالثة رمز للقيامة.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.