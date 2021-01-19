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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 500 مليار جنيه من الدولة لـ 21 يناير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:01 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بـ500 مليار جنيه، بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري، لجلسة الخميس 21 يناير الجاري.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020، تزوير المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020، محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين، مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

وأفادت التحقيقات، بأنَّ المتهمين حرروا محاضر صلح، وإخطارات قيد دعاوى وألبسوها لباس الحقيقة، بأن وجهوها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف، للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات، نُسبت زورا، إلى كاتب أول المحكمة كما وثقوا تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

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