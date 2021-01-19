تفوق أداء أسهم أبوظبي مع صعود أسواق الخليج الرئيسية

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء، بقيادة المؤشرات في الإمارات العربية المتحدة حيث قفزت أسهم شركات الاتصالات بفعل احتمالات ارتفاع حصص غير الإماراتيين.وارتفع مؤشر أبوظبي 2.1 بالمئة مدعوما بقفزة 11.1 بالمئة في سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات).وشهد سهم اتصالات أكبر مكسب بالنسبة المئوية له في عشرة أشهر مع دعوة الشركة لاجتماع لمجلس إدارتها غدا الأربعاء لمناقشة زيادة حد الملكية للأجانب في الشركة.وارتفع مؤشر دبي واحدا بالمئة مع قفزة سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة أكثر من عشرة بالمئة، وهو أكبر مكسب للسهم في يوم واحد منذ ديسمبر 2014، بعد أن دعت الشركة هي الأخرى إلى اجتماع لمجلس إدارتها غدا لمناقشة زيادة ملكية المستثمرين الأجانب.وقد غيرت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، قوانين الشركات أواخر العام الماضي للسماح بمزيد من الاستثمار الأجنبي مع سعيها لتعزيز نشاط القطاع الخاص.