10 أطعمة تعزز الرغبة الجنسية

- المأكولات البحرية:



- الطماطم:



- المكسرات:



- البطيخ:



- السبانخ:



- الموز:



- الشوفان:



- الشوكولاتة الداكنة:



- التوت:



- البطاطس:



نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن بعض الأطعمة التي تعزز الرغبة والقدرة الجنسية، فهناك بعض الأطعمة التي تؤثر بشكل كبير ومباشر على الحياة الجنسية، واثبتت دراسة علمية أجراها مركز البحوث البريطاني، أن هناك أنواع معينة من الطعام يمكن أن تساعد في الوصول إلى النشوة الجنسية، والاستمتاع بالعلاقة الحميمة.تعتبر المأكولات البحرية هي كلمة السر، فهي تحتوي على دواء جنسي طبيعي، فتناول سمك السلمون والجمبري يعملوا على تقوية الخصوبة بشكل كبير جدا.تعتبر الطماطم من أفضل الأطعمة التي تفيد البروستاتا عند الرجال، فبالإضافة لانها مضادة للأكسدة تعزز الرغبة الجنسية عند النساء والرجال مما يؤدي إلى علاقة حميمة مميزة.تعطي المكسرات كل الطاقة التي يحتاجها الزوجان خلال العلاقة الجنسية، فهي مصدر رائع لأحماض الأمينية.يعتبر البطيخ هو البديل الطبيعي للمنشطات الجنسية، عند تناول ثلاث شرائح بطيخ يوميًا.السبانخ غنية بالماغنيسيوم، وهو معدن يقلل الالتهاب في الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم في الأطراف مما يعد بمثابة منشط جنسي للرجال والنساء، حيث تصبح إمكانية وصول النساء للنشوة الجنسية أسهل بكثير، كما أن انتصاب العضو الذكري للرجل سيكون أفضل.٦يعتبر الموز من أهم مصادر البوتاسيوم، والذي يساعد على مواجهة آثار الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل الأطعمة المالحة التي تقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وبالتالي تجعل الوصول إلى النشوة الجنسية أكثر صعوبة.يعتبر الشوفان مصدر جيد لحمض L-arginine وهو حمض أميني يستخدم عادة لعلاج ضعف الانتصاب، كما يساعد في حل مشكلة ارتفاع الكوليسترول في الدم الذي ينتج عنها انسداد الشرايين، وضعف تدفق الدم إلى الشرايين المحيطة بالمناطق التناسلية مما يؤثر سلبيًا على العملية الجنسية.تزيد الشوكولاتة الداكنة من مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يخفض مستوى التوتر ويعزز الرغبة الجنسية ويزيد من تدفق الدم عبر الشرايين ويريح الأوعية الدموية، ويساهم في إرسال الدم إلى جميع المناطق الصحيحة.يعتبر من الأطعمة الغنية بالفلافونويد، وهي المادة التي يسبب إنخفاضها خطر الإصابة بضعف الانتصاب حيث يحتوي العنب البري على ثلاثة مركبات من مادة الفلافونويد، وهي الأنثوسيانين والفلافانون والفلافون، وجميعهم يساهمون في القضاء على ضعف الانتصاب لدى الرجال.تعدتبر البطاطس مصدر كبير للبوتاسيوم مثلها مثل الموز وبالتالي فهي تتصدى لتأثيرات الصوديوم أو الأطعمة المالحة التي تتسبب في صعوبة الوصول للنشوة الجنسية.