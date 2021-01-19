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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية توقع اتفاقية مع «سبارتن» الأمريكية في مجال تدريب صيانة الطائرات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:56 ص
مجال تدريب صيانة
مجال تدريب صيانة الطائرات
وكالات
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وقعت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، اتفاقيةَ شراكة مع كلية سبارتن الأمريكية للملاحة الجوية والتكنولوجيا في مجال تبادل الخبرات التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صيانة الطائرات ورفع مخرجات وجودة التدريب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تضمنت تقديم الاستشارات في مجال تدريب صيانة الطائرات لمنسوبي شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، ودعم المدرسة التقنية بالشركة بخبرات ومدربين متخصصين لرفع جودة مخرجات المدرسة، على أن تُعقد ورش
العمل وبرامج التدريب بمقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس إبراهيم العمر، إن الاتفاقية ستعزز كفاءة التدريب الفني في الخطوط السعودية ورفع جودته وتأهيل كوادر وطنية متخصصة من المدربين في مجال صيانة هياكل ومحركات وإلكترونيات الطائرات، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بدعم المحتوى المحلي وتوطين صناعة الطيران والنقل الجوي.

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