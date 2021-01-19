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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكي الياباني يغلق مرتفعا مع اقتناء المستثمرين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:21 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفضت لجلستين متتاليتين، إذ اقتنى المستثمرون الأسهم المتراجعة، فيما قادت أسهم شركات صناعة السيارات وتلك المرتبطة بأشباه الموصلات الانتعاش.

وصعد المؤشر نيكي 1.39% إلى 28633.46 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56% إلى 1855.84 نقطة.

وقال هيديوكي سوزوكي، مدير عام أبحاث الاستثمار لدى إس.بي.آي سيكيوريتيز سوزوكي "المستثمرون يعيدون شراء الأسهم التي بيعت بفعل مخاوف بشأن نشاط محموم أمس.

"ارتفاع اليوم (الثلاثاء) يمثل القوة الأساسية للسوق اليابانية، إنها تتحرك بذاتها دون التأثر بالسوق الأمريكية، التي كانت مغلقة أمس".

وتلقت المعنويات الدعم بعد بيانات صينية نُشرت أمس الاثنين عززت الآمال في أن قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستدعم النمو في المنطقة.

وتفوق تعافي الاقتصاد الصيني على توقعات المحللين في الربع الرابع، لينمو الاقتصاد 6.5%على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات.

وفي اليابان، تقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم روم 4.51% بعد أن رفعت نومورا للأوراق المالية السعر المستهدف للسهم.

وزاد سهم تي.دي.كيه 2.76% بينما ربح سهم طوكيو إلكترون 2.11 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 4.22%.

كما ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ قفز سهم مازدا موتور 5.5 % وربح سهم نيسان موتور 3.91% وارتفع سهم سوزوكي موتور 3.89%، وزاد سهم تويوتا موتور 0.94% وأضاف سهم هوندا موتور 1.69%.

وارتفع سهم فاست للتجزئة 3.06% بعد تقرير ذكر أن الشركة المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس ستضيف خاصية السداد إلى تطبيقها للهواتف الذكية.

وتصدر سهم مجموعة سوفت بنك الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع ثلاثة بالمئة وتلاه سهم هيتاتشي الذي صعد 2.6 بالمئة.

وكان سهم هويا كورب أقل الأسهم أداء على توبكس 30 إذ انخفض 1.94% وتلاه سهم سيفن آند آي هولدينجز الذي خسر 1.60%.

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