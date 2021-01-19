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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ميلانيا ترامب تكسر قاعدة أمريكية منذ 70 عاما

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:42 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
سارة ساويرس
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كسرت ميلانيا ترامب، السيدة الأولى المنتهية ولايتها، التقاليد الأمريكية المتبعة من خمسينات القرن الماضي، حيث أنها لم تدعو جيل بايدن، السيدة الجديدة، للقيام بجولة في البيت الأبيض، وبذلك لم تتبع ميلانيا ترامب أبرز البروتوكولات الأمريكية، مع خليفتها الجديدة التى ستنتقل إلى البيت الأبيض مستقبلًا.

- ميلانيا لم تتصل بجيل بايدن

كما أكد متحدث باسم السيدة جيل بايدن، بأن ميلانيا لم تتصل بها، وفقًا لموقع "ديلي ميل"، ما يكشف حالة التوتر السياسي، ما بين كل من عائلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن، الذى سيحل محله بالبيت الأبيض.
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
كيف تبدأ الزيارة؟

وتبدأ هذه الجولة عادة بزيارة، عندما يدعو الرئيس المنتهية ولايته الرئيس القادم إلى اجتماع في المكتب البيضاوي، وهو المكتب الرسمي للرئيس الأمريكي التى سينتقل إليه الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، لكن ترامب لم يوجه هذه الدعوة إلى جو بايدن.
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
تقاليد الجولة

وكسرت ميلانيا ترامب السيدة الأولى السابقة، التقاليد الأمريكية، بعدم دعوتها إلى المرأة التي ستحل محلها إلى البيت الأبيض لمرافقتها، بجولة فى أماكن المعيشة الخاصة للطابقين الثاني والثالـث حيث يعود هذا التقليد إلى الخمسينيات من القرن الماضي عندما دعت بيس ترومان لـ مامي أيزنهاور وهو تقليد أمريكي متبع مع تولى الرئيس الأمريكي الجديد ولايته بالبيت الأبيض.
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
جولات سابقة

كما سبق واستضافت ميشيل أوباما، للسيدة ميلانيا ترامب فى جولة بعد فترة قصيرة من فوز دونالد ترامب بالرئاسة، والتقطتا مجموعة من الصور سويًا قبل مغادرة ميشيل وزوجها أوباما البيت الأبيض.

وتتضمن الجولة، جلسة ودية ذات طابع سياسي، يتم تقديم فيها الشاى، وتأتى بالتزامن يدعو الرئيس المنتهية ولايته الرئيس القادم إلى اجتماع فى المكتب البيضاوي.
الانتقال إلى البيت الأبيض

وسيصبح جو روبينيت بايدن جونيور، في سن 78 عامًا، أكبر رئيس يتولى منصب رئاسة أمريكا، وسينتقل هو مع عائلته قريبَا، خاصة وأن السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، قد بدأت بنقل مستلزماتها الخاصة منذ نحو شهرين تقريبا، بحسب مصادر مقربة، إلى بالم بيتش في فلوريدا، حيث من المفترض أن ينتقل إليها الزوج ترامب مستقبلَا.

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