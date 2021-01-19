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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميلانيا ترامب: منصب السيدة الأولى أعظم شرف فى حياتى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:03 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
وكالات
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قالت ميلانيا ترامب إن توليها دور السيدة الأولى للولايات المتحدة كان "أعظم شرف" في حياتها، وذلك في رسالة وداع قبيل ترك الرئيس دونالد ترامب لمنصبه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضافت ميلانيا، 50 عاما، في رسالة بالفيديو "السنوات الأربع الماضية لا تنسى".

ودعت إلى توخي الحذر و"التفكير السليم لحماية الضعفاء" مع استمرار العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما طلبت دعم مبادرة "كن أفضل" التي أطلقتها خلال فترة وجودها في البيت الأبيض "لضمان أن نبذل قصارى جهدنا كأمريكيين لرعاية الجيل القادم".

وأدلت ميلانيا بتعليق يشير على الأرجح إلى اقتحام أنصار الرئيس مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قالت: "كونوا متحمسين في كل ما تفعلونه ولكن تذكروا دائما أن العنف ليس هو الحل أبدا ولن يتم تبريره مطلقا".

وصوت مجلس النواب الأسبوع الماضي على مساءلة الرئيس ترامب بالتحريض على حصار الكابيتول، ليصبح بذلك أول رئيس في التاريخ يواجه إجراءات العزل مرتين.

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