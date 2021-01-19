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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يدعو واشنطن لوقف سباق التسلح فى الشرق الأوسط

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:25 ص
فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
وكالات
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دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة لوقف سباق التسلح في الشرق الأوسط، مستشهدًا بكلمات المناضل الأمريكي ضد العنصرية مارتن لوثر كينج.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي كرس للتعاون مع الجامعة العربية: «في ذكرى مارتن لوثر كينج أود التذكير بالكلام الذي على ما يبدو لا يحب الزملاء الأمريكيون ذكره، وهو أن الأمة التي تستمر سنة بعد سنة في إنفاق الأموال على الدفاع العسكري أكثر مما تنفقه على الدعم الاجتماعي، تقترب من الموت الروحي».

وتابع قائلًا: «يجب وقف قعقعة السلاح والكف عن التحريض على سباق التسلح في المنطقة».

جاء ذلك ردًا على كلمة الدبلوماسي الأمريكي رودني هانتر، الذي انتقد تصرفات النظامين السوري والإيراني في المنطقة، واستشهد بكلمات مارتن لوثر كينج أيضًا، قائلًا إنه: «لا يمكن للكراهية طرد الكراهية، والحب فقط يمكن أن يفعل ذلك».

وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان المبادرة الروسية حول الأمن في منطقة الخليج، مؤكدًا أن هذه هي الدعوة إلى الحوار الذي يمكن لجامعة الدول العربية أن تلعب دورًا مهمًا فيه، وهذه دعوة للسلام مقابل الدعوة للحرب، في إشارة إلى السياسات الأمريكية.

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