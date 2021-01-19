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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

النرويج تفوز على النمسا وتحصد وصافة مجموعتها بمونديال اليد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:18 ص
المنتخب النرويجي
المنتخب النرويجي
أ ش أ
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فاز المنتخب النرويجي لكرة اليد على منتخب النمسا بنتيجة 38 - 29، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النرويج بنتيجة 20 - 17، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة، احتل منتخب النرويج وصافة المجموعة بعد ارتفاع رصيده إلى 4 نقاط، فيما تذيل المنتخب النمساوي المجموعة بدون نقاط.

وحصد كينت روبن تونسن لاعب المنتخب النرويجي، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء وتسجيله 7 أهداف.

وسبق هذا اللقاء، مواجهة انتهت بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره السويسري بنتيجة 25 - 24، وبذلك تم تحديد المتأهلين من هذه المجموعة وهم فرنسا والنرويج وسويسرا، فيما يلعب المنتخب النمساوي في بطولة كأس الرئيس بعد احتلاله للمركز الرابع في المجموعة الخامسة.

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