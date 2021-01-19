النرويج تفوز على النمسا وتحصد وصافة مجموعتها بمونديال اليد

فاز المنتخب النرويجي لكرة اليد على منتخب النمسا بنتيجة 38 - 29، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا.وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النرويج بنتيجة 20 - 17، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.وبهذه النتيجة، احتل منتخب النرويج وصافة المجموعة بعد ارتفاع رصيده إلى 4 نقاط، فيما تذيل المنتخب النمساوي المجموعة بدون نقاط.وحصد كينت روبن تونسن لاعب المنتخب النرويجي، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء وتسجيله 7 أهداف.وسبق هذا اللقاء، مواجهة انتهت بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره السويسري بنتيجة 25 - 24، وبذلك تم تحديد المتأهلين من هذه المجموعة وهم فرنسا والنرويج وسويسرا، فيما يلعب المنتخب النمساوي في بطولة كأس الرئيس بعد احتلاله للمركز الرابع في المجموعة الخامسة.