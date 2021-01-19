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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

اختتام فعاليات معسكر توليد الأفكار بنادى ريادة الأعمال بجامعة جنوب الوادى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:00 ص
جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
محمد مهدي
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اختتمت جامعة الوادي الجديد فعاليات معسكر توليد الأفكار، والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال التابع لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة.

صرح بذلك الدكتور جمال حسن مدير، نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد، وقال إن المعسكر التدريبي لتوليد الأفكار الريادية تم عقده عن بعد لمدة ٣ أيام بمشاركة ١٢٠ متدربًا.

وفى كلمة رئيس الجامعة، أكد على دعمه الكامل لمكتب التايكو وجميع أنشطة ريادة الأعمال، مثمنًا الجهود التي يبذلها فريق العمل لنشر فكر الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، مرحبًا بجميع المتدربين من داخل الجامعة وخارجها، مشيرًا إلى أهمية التدريب في مجال ريادة الأعمال بما يخدم رؤية الجامعة في تخريج طالب مؤهل لسوق العمل وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الجامعة إلى التعاون الكامل بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، متمثلة في الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، مثمنًا الجهود التي تبذلها الأكاديمية في هذا الصدد.

واضاف مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، أن المعسكر تمخض عنه اقتراح ١٦ شركة ناشئة تركز على حل مشكلات تواجه المجتمع المصري في مختلف القطاعات، وفاز من مجموعات العمل ٦ مقترحات لشركات ناشئة أنتجها المتدربون خلال فعاليات المعسكر، إلا أن جميع المقترحات جيدة وناتجة عن مشكلات واقعية وتهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.

وقال مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادى الجديد، إنه شارك فى التدريب كل من الدكتور وفاء عبدالرشيد المدير التنفيذي لبرنامج أندية ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس تامر أحمد خبير ريادة الأعمال، والدكتور أحمد دياب مدير مكتب التايكو بجامعة الوادي الجديد، والدكتورة فاطمة طه نائب مدير النادي، والدكتور خلف العفدري مسئول ريادة الأعمال بكلية الآداب، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة تدريس وباحثين وهيئات معاونة وأعضاء الجهاز الاداري بالجامعة، وطلبة وطالبات الجامعة، وعدد من طلاب وطالبات الجامعات المصرية الأخرى.

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