محافظ الإسكندرية يوافق على إضافة مبنى ملحق لمستشفى المبرة التعليمي

محافظ الإسكندرية يوافق على إضافة مبنى ملحق لمستشفى المبرة التعليمي
الإثنين 18/يناير/2021 - 10:51 م
هبه عويضهطباعة
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، على الطلب المقدم من مستشفى المبرة التعليمي التابع لوزارة الصحة، بشأن إضافة مبنى ملحق للمستشفى مكون من أرضى وخمسة أدوار علوية، حتى يتسنى للمستشفى التوسع وتقديم خدمة طبية جيدة لروادها.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة والقائمين عليها، وقد أثنى المحافظ على الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض في ظل الوضع الراهن، مؤكدًا على تقديمه للدعم الكامل للأطقم الطبية.
وعلى صعيد آخر؛ صرح المحافظ قائلًا: "أي شيء يحقق صالح أبنائنا الطلاب ويعمل علي خفض نسبة كثافة الطلاب في الفصول بما يتوافق مع القانون سوف أوافق عليه"، وبناءً على توجيهات المحافظ وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد ٤ قطع أراضٍ بنطاق أحياء العجمي والمنتزه ثانٍ لإقامة مدارس عليها، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦٧٣م٢ بمنطقة البيطاش وأخرى بمساحة ١٣٤٤م٢ خلف مستشفى العجمي، كما تم تخصيص قطعة أرض بشارع النبوي المهندس بمساحة ١٠١٥م٢، وقطعة الأرض الرابعة تم تخصيصها خلف بنزينة الرابعة الناصرية بمساحة ٤٠٠٠م٢ لخدمة أهالي هذه المناطق.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة والقائمين عليها، وقد أثنى المحافظ على الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض في ظل الوضع الراهن، مؤكدًا على تقديمه للدعم الكامل للأطقم الطبية.
وعلى صعيد آخر؛ صرح المحافظ قائلًا: "أي شيء يحقق صالح أبنائنا الطلاب ويعمل علي خفض نسبة كثافة الطلاب في الفصول بما يتوافق مع القانون سوف أوافق عليه"، وبناءً على توجيهات المحافظ وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد ٤ قطع أراضٍ بنطاق أحياء العجمي والمنتزه ثانٍ لإقامة مدارس عليها، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦٧٣م٢ بمنطقة البيطاش وأخرى بمساحة ١٣٤٤م٢ خلف مستشفى العجمي، كما تم تخصيص قطعة أرض بشارع النبوي المهندس بمساحة ١٠١٥م٢، وقطعة الأرض الرابعة تم تخصيصها خلف بنزينة الرابعة الناصرية بمساحة ٤٠٠٠م٢ لخدمة أهالي هذه المناطق.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
محافظ الإسكندرية يوافق على إضافة مبنى ملحق لمستشفى المبرة التعليمي
محافظ الإسكندرية يوافق على إضافة مبنى ملحق لمستشفى المبرة التعليمي
محافظ الإسكندرية يوافق على إضافة مبنى ملحق لمستشفى المبرة التعليمي
محافظ الإسكندرية يوافق على إضافة مبنى ملحق لمستشفى المبرة التعليمي
محافظ الإسكندرية يوافق على إضافة مبنى ملحق لمستشفى المبرة التعليمي
محافظ الإسكندرية يوافق على إضافة مبنى ملحق لمستشفى المبرة التعليمي