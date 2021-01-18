محافظ الإسكندرية يوافق على إضافة مبنى ملحق لمستشفى المبرة التعليمي

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، على الطلب المقدم من مستشفى المبرة التعليمي التابع لوزارة الصحة، بشأن إضافة مبنى ملحق للمستشفى مكون من أرضى وخمسة أدوار علوية، حتى يتسنى للمستشفى التوسع وتقديم خدمة طبية جيدة لروادها.يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة والقائمين عليها، وقد أثنى المحافظ على الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض في ظل الوضع الراهن، مؤكدًا على تقديمه للدعم الكامل للأطقم الطبية.وعلى صعيد آخر؛ صرح المحافظ قائلًا: "أي شيء يحقق صالح أبنائنا الطلاب ويعمل علي خفض نسبة كثافة الطلاب في الفصول بما يتوافق مع القانون سوف أوافق عليه"، وبناءً على توجيهات المحافظ وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد ٤ قطع أراضٍ بنطاق أحياء العجمي والمنتزه ثانٍ لإقامة مدارس عليها، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦٧٣م٢ بمنطقة البيطاش وأخرى بمساحة ١٣٤٤م٢ خلف مستشفى العجمي، كما تم تخصيص قطعة أرض بشارع النبوي المهندس بمساحة ١٠١٥م٢، وقطعة الأرض الرابعة تم تخصيصها خلف بنزينة الرابعة الناصرية بمساحة ٤٠٠٠م٢ لخدمة أهالي هذه المناطق.جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.