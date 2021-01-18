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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«مراد» يوضح تأثير إنشاء المشاتل البيئية على الهواء

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:39 م
مصطفى مراد
مصطفى مراد
أريج الجيار
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قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن المشاتل البيئية تؤثر على الهواء عن طريق التوسع الخضري على مستوى المدن؛ لأن التوسع فالغطاء الخضري يوفر الأكسجين النقي، وإنشاء المشاتل وزرع الأشجار يساعد المحافظات على إنتاج الشجيرات ودور الأشجار في تنقية الهواء تختلف طبقا لنوعيتها في القدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، ولكن بصفة عامة النباتات والأشجار لها القدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وتابع رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن أهداف التنمية المستدامة هي توفير بيئة جيدة وعلى رأسها الهواء وتحسينه ومياه الصرف الصحي المعالج تلعب دورا مهما بعد أن كانت تمثل عبئا أصبحت تساعد على توفير الأكسجين من خلال زراعة الأشجار والغابات الشجرية وهذه الغابات الشرجية تستخدم لإنتاج الأخشاب.

ومن الجدير بالذكر أن، وقعت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافط الوادي الجديد بروتوكول للتعاون بين الأطراف الثالثة لتوفير المستلزمات اللازمة لإنشاء مشتل بمدينة الخارجة على مساحة 5 أفدنة لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة.

ويأتي في إطار التعاون الوثيق والمشترك بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، ولدعم السياسات البيئية للحد من الملوثات والانبعاثات الصادرة بالهواء المحيط وبما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحد من التلوث لما للأشجار من دور حيوي في تخفيف ملوثات الهواء، وأيضا لتحسين المظهر الجمالي والمساهمة في التصدي لقضية التغيرات المناخية من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرة إلى أنه نظرا لأن محافظة الوادي الجديد من اكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة حيث تمثل 44% من مساحة مصر فكان من الضروري إنشاء مشتل بيئي بها لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة وبعض أنواع الأشجار المثمرة لسد احتياجات المحافظة من هذه الأشجار.

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