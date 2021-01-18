4 مصابين بحريق شقة في الوادي الجديد

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بمدينة موط التابعة لمحافظة الوادي الجديد، إثر اشتعال حريق بشقة سكنية نتيجة تسرب الغاز من أنبوبة بوتاجاز.تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة المرافق يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين بحروق في الوجه والجسم لمستشفى الداخلة العام، إثر اشتعال حريق بشقة سكنية بمدينة موط.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحريق ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.