جمال عبدالغني وكيلًا لـ«صحة القليوبية» خلفًا للطباخ

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وكيلًا جديدًا لوزارة الصحة في القليوبية ولمدة عام.جاء القرار بعد وفاة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.