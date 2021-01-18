المجلس الشعبي الجزائري يشارك في اجتماع مكتب البرلمان العربي بالقاهرة غدا

يشارك المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى بالبرلمان) يومي غد وبعد غد بالقاهرة في الاجتماع السابع لهيئة مكتب البرلمان العربي.وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني اليوم إن المجلس سيمثله في الاجتماع النائب يوسف رحمانية بصفته رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي.