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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس الشعبي الجزائري يشارك في اجتماع مكتب البرلمان العربي بالقاهرة غدا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:36 م
المجلس الشعبي الوطني
المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى بالبرلمان
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يشارك المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى بالبرلمان) يومي غد وبعد غد بالقاهرة في الاجتماع السابع لهيئة مكتب البرلمان العربي.

وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني اليوم إن المجلس سيمثله في الاجتماع النائب يوسف رحمانية بصفته رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي.

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