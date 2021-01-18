ننشر حكم الصلاة بالحذاء دون خلعه شرعا

يسأل الكثير من المواطنين، عن حكم الشرع في الصلاة بالحذاء، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها المجتمع من انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يحرص بعض الناس على عدم مخالطة الآخرين، أو الصلاة بجوارهم وعلى نفس السجادة، كما يضطر البعض إلى الصلاة بالحذاء دون خلعه.

حكم الصلاة بالحذاء شرعا

أوضح الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم الشرع في الصلاة بالحذاء؛ حيث قال: يجوز الصلاة بالحذاء، بشرط أن يكون قابلا للانثناء، ومعظم هذه الأحذية قابلة للانثناء، والانثناء هو أن تجعل أصابعك متجه للقبلة، وأما الحذاء الغير قابل للانثناء هو البيادة العسكرية، وهذه لا تجوز الصلاة فيها إلا للجنود فقط، حيث كانت قديما غير قابلة، أما الآن فقد تم صعنه من مواد قابلة للانثناء.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه خلال درس ديني كان يلقيه في أحد المساجد بالقاهرة، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في نعالهم لأنه لم يكن هناك فرش في المسجد وقتئذ.

الشيخ محمد عبدالسميع يوضح حكم الصلاة بالحذاء

من جانبه، رد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حكم الصلاة بالحذاء ورد إليه عبر البث المباشر من خلال مقطع فيديو مصور على صفحة الإفتاء الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول حكم الشرع في الصلاة بالحذاء، حيث أكد أن الصلاة بالحذاء جائزة شرعًا بشرط إلا تكون على السجادة المخصصة للصلاة، أو على غير البسط، ويجوز الصلاة على الرمل أو الأسفلت، أو تراب أو حصى.





واستشهد بحديث النبي صلي الله عليه وسلم "صلوا في نعالكم"، لكن في نفس الوقت هذا محمول على حال مسجده صلي الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي كان به حصى.





وأضاف عبدالسميع، أما إذا كان المسجد به فرش وسجاد، فلا يجوز الصلاة فيه، فإنه ليس الذي أجاز لنا النبي الصلاة فيه ولا يقصده في حديثه.





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