إغلاق مبنى الكونجرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب تهديد أمنى

أكدت وكالة رويترز، إغلاق العاصمة واشنطن بسبب تهديد أمني، إضافة إلى إجلاء المشاركين في بروفة حفل تنصيب الرئيس جو بايدن بالجانب الغربي من الكابيتول.وكشفت عن منع الدخول أو الخروج من أي من مباني الكونجرس بسبب تهديد أمني خارجي، بالتزامن مع الاستعدادات لمراسم تنصيب بايدن المنتظرة بعد غد.وكانت قد كثفت الشرطة الأمريكية من تشديداتها الأمريكية تحسبًا لأي هجوم بالتزامن مع تنصيب بايدن، في إطار أحداث العنف التي شهدها مبنى الكابيتول، الأسبوع الماضي.