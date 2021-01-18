نصائح للتعامل مع حالات كورونا في أماكن العمل

كشفت وزارة الصحة والسكان في انفوجراف عن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في حال اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا بجهة العمل.وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة تنظيف جميع الأسطح التى لامسها الموظف المصاب والمناطق التى استخدمها مثل المراحيض ومقابض الأبواب والهواتف.كما شددت على إخطار كافة المخالطين للموظف المصاب حتى يتمكنوا من اتخاذ الاجراءات الوقائية لتقليل خطر الانتشار.ونصحت بضرورة تدريب الموظفين على الإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلى زملائهم العاملين.وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة الحرص على عدم حضور الموظف المصاب بفيروس كورونا إلى العمل والابلاغ عن مرضه عبر الهاتف.