مقتل عنصرين من «طالبان باكستان» وإصابة ثالث خلال مداهمة للجيش

قُتل عنصران من حركة "طالبان باكستان"، وأُصيب ثالث؛ خلال مداهمة شنتها قوات تابعة للجيش الباكستاني في محافظة "خيبر بختونخوا" شمال غربي البلاد.وذكر الجيش الباكستاني، في بيان اليوم الإثنين، حسب ما نقلته صحيفة "دون" المحلية، أن القوات شنت عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية في منطقة "وزيرستان" الجنوبية، مضيفا أن التبادل الكثيف لإطلاق النار أسفر عن مقتل عنصرين اثنين وأصيب آخر وجرى اعتقاله".وأشار البيان إلى أن أحد القتيلين كان ضالعا في الهجوم، الذي استهدف قوات الأمن في 14 أكتوبر الماضي؛ وأسفر عن مقتل 6 جنود باكستانيين.تجدر الإشارة إلى أن "طالبان باكستان" تعد جماعة متمردة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية.