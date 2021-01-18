محافظ الإسماعيلية يعتمد قرار ترقية 5612 معلما وأخصائيا

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار الوزاري رقم 247 والصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بترقية 5612 معلما بقرار المحافظ رقم 33 بتاريخ 13 يناير 2021، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2021 على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية للمذكورين اعتبارا من اول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ بالترقية.يذكر أن مديرية التربية والتعليم بقيادة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأحمد أبو الدهب وكيل المديرية قد قامت بجهود مميزة بالتعاون مع جميع الإدارات التعليمية الثمانية في مراجعة هذا العدد من أوراق المعلمين والأخصائيين في وقت قياسي لضمان سلامى البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتسكين والترقية.ومن جانبه أكد الأستاذ طه عجلان وكيل الوزارة أنه أعطى تعليمات مشددة لمسئولي الاحصاء بالإدارات والمديرية بالتعديل التلقائي لصحف أحوال المرقون دون التوجه للأقسام بالإدارات والمديرية خاصة انه غير مطلوب اي مستندات للترقي وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعه لمواجهه فيروس كورونا.