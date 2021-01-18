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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ترقية 5612 معلما وأخصائيا بالإسماعيلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:24 م
اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ترقية 5612 معلما اعتبارا من 1 يناير الجراري، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية للمذكورين اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ بالترقية.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بقيادة طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد قامت بجهود مميزة بالتعاون مع جميع الإدارات التعليمية الثمانية في مراجعة هذا العدد من أوراق المعلمين والأخصائيين في وقت قياسي لضمان سلامة البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتسكين والترقية.

وقال عجلان، إنه أعطى تعليمات مشددة لمسئولي الإحصاء بالإدارات والمديرية بالتعديل التلقائي لصحف أحوال المرقون دون التوجه للأقسام بالإدارات والمديرية، خاصة أنه غير مطلوب أي مستندات للترقي، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجة فيروس كورونا.

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