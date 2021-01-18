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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: إدراج أمريكا «حسم» بقوائم الإرهاب صفعة قوية للإخوان

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:53 م
النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي
أشرف لاشين
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أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج حركة "حسم" رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وهي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، مضيفا أن العالم أصبح يعلم حجم خطورة هذه الجماعة الإرهابية بل والحركات والكيانات الإرهابية بشكل عام.

واعتبر الرشيدي في بيان اليوم الإثنين، أن القرار بمثابة ضربة جديدة و"صفعة قوية" لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع الجهات التابعة لها، وأن الإسلام تم تشويه بسبب هذه الجماعات الإرهابية وجميع الكيانات والتنظيمات التابعة لها، مؤكدا أن هذا القرار هو بداية لتقييد جماعة الإخوان على المستوى الدولي وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية، ومصر حاربت منذ عدة سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابه عن جميع الدول.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، تورط حركة حسم والقائمين عليها في الكثير من العمليات المسلحة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يساند دور الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، معربا عن تعجبه من عدم إدراج الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان في قوائم الإرهابين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، قائلا: "الإدارة الامريكية اعترفت بشكل صريح بأن حركة حسم حركة إرهابية وهي تابعة لجماعة الإخوان وليست منشقة عنها".

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