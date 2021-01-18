مينا مسعود يؤجل «في عز الضهر» ويصور فيلما عالميا آخر

يعيش الفنان ذو الأصول المصرية مينا مسعود حالة من النشاط الفني حاليا بعد تألقه قبل عامين في فيلم "علاء الدين" ويتواجد مينا حاليا في مصر ويقوم بعدة جولات سياحية مبهرة للغاية كانت آخرها تواجده بمنطقة الأهرام ونشره لصورر مميزة عبر إنستجرام.وعلم "الدستور" أن مينا قرر تأجيل تصوير فيلمه المصري الجيد "في عز الضهر" خلال الوقت الحالي ويسافر خلال الساعات القادمة لتصوير فيلم عالمي جديد ويعود لتصوير الفيلم المصري الذي تعاقد عليه مع عدد كبير من النجوم من تأليف كريم سرور ومن إخراج مرقس عادل.ويقدم مينا خلال العمل دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع هنا الزاهد.