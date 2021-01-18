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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الحكومة: نسابق الزمن لتحقيق برنامجنا لتوفير حياة أفضل للمواطن

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:57 ص
مدبولي
مدبولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا كاملًا مع مجلس النواب.

وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: نسابق الزمن لتحقيق برنامجنا من أجل حياة أفضل للمواطن المصري.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بتكوين المجلس وما يضمه من كفاءات وشباب ونساء ورجال على أعلى كفاءة، مقدما الشكر لرئيس مجلس النواب السابق علي عبدالعال على الفترة التي قضاها رئيسا للمجلس.

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