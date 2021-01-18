كيف ستتعامل إيران مع أمريكا بعد تولي بايدن؟.. تقرير يكشف «المستور»

كشفت شبكة "سي إن إن الأمريكية"، اليوم الإثنين، عن المخطط الإيراني للتواصل مع الرئيس المنتخب جوبايدن، والذي سيتسلم مهامه رسميًا في البيت الأبيض يوم 20 يناير.وأشار التقرير الأمريكي إلى أن إيران قررت اعتماد نهج الضغط بهدف التوصل إلى مساومة مع الرئيس الأميركي، جو بايدن.فبعد الخطوات التصعيدية التي اتخذتها في الملف النووي وزيادة نسب التخصيب، عمدت إلى إصدار أحكام مشددة في قضايا تتعلق بمعتقلين أميركيين.وأضاف التقرير إلى أن إيران أصدرت حكما بحق المواطن الإيراني الأميركي المزدوج الجنسية، عماد شرقي، معتبرة أن "سجن أميركي رابع يمكن أن يحبط جهود إدارة بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي".كما نقلت عن صديق لعائلة شرقي، بأن الرجل البالغ من العمر 56 عاما حكم عليه سابقا بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس والخيانة، من دون حتى أن يخضع لمحاكمة عادلة وشفافة.وكانت عائلة الرجل الخمسيني أكدت في بيان أمس أنها لم تسمع عنه منذ أكثر من 6 أسابيع.كما أضافت أن "عماد هو قلب وروح عائلتنا، نصلي فقط من أجل صحته وسلامته. لقد مر أكثر من ستة أسابيع وليس لدينا أي فكرة عن مكانه".بدوره، أوضح صديق العائلة أن ليس لعماد أي تاريخ أو اهتمام سابق بالنشاط السياسي، مضيفا أن السلطات الإيرانية ألقت القبض عليه أول مرة في أبريل 2018، واحتُجز في سجن إيفين بطهران حتى ديسمبر 2018.كما كشف أن عماد تعرض خلال اعتقاله لاستجوابات متكررة، وعُصبت عيناه ووُضع لساعات واقفا في زاوية السجن أثناء الاستجواب، ومنع لمدة 44 يومًا من الاتصال بعائلته.لكنه اعتقل مجددا قبل شهرين، وحكم عليه بالسجن بتهمة التجسس والخيانة، بحسب ما أكد المقرب من العائلة.يشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية كانت ذكرت سابقا إدانة شرقي لكنها لم تذكر جنسيته الأميركية. كما أشارت إلى أنه اعتقل في 6 ديسمبر في مقاطعة أذربيجان الغربية بإيران، بالقرب من الحدود الشمالية مع العراق.