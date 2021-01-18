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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بطاريق تتبادل المعلومات فى جزر فوكلاند (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:49 ص
بطاريق
بطاريق
وكالات
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أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من طيور البطريق المتجهة إلى مكان ما في جزر فوكلاند تقابل أخرى في طريق عودتها.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يظهر في المقطع، يبدو أنه جرى تبادل للمعلومات بين المجموعتين على طريقة البطاريق بشأن الطريق.

وتشكل طيور البطريق عامل جذب رئيسيا للسياحة في جزر فوكلاند، التي تحتوي على خمسة أنواع من هذه الطيور، وهي البطريق الملك والروك هوبر وبطريق الجنتو والبطريق الذهبي وبطريق ماجيلان.
شاهد الفيديو من هنا

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