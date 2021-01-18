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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:20 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التداولات الصباحية اليوم الإثنين 18-1-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك المصرية العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-1-2021

البنك الأهلي المصري

سجل سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك مصر

يقدم بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وجاء في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

بلغت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

استقر سعر الريال السعودي على مستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك البركة

وتداول الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي بسعر 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

البنك المصرى الخليجى

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم.

بنك مصر إيران للتنمية

تداول سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى

وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغمستوى 4.06 و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم الإثنين.

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