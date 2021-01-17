«التنظيم والإدارة» يوضح إجراءات التظلم على مسابقات التعيين

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إنفوجراف عبر موقعه الرسمى، يوضح إجراءات وضوابط التظلم من نتيجة مسابقات التعيين فى الوظائف الحكومية وهى:يتم تقديم التظلم فى الميعاد وبعد سداد الرسوم.يتم بحثه من خلال قاعدة بيانات الامتحانات والمستندات المقدمة من المتظلم.إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لنتيجة التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية.تكون نتيجة التظلم إما الرفض مع بيان السبب أو الأحقية فى وجود المتظلم ضمن قائمة الناجحين، أو تعديل ترتيبه فيها.يكون المختص الذى يقدم إليه التظلم الوزير المعنى بالخدمة المدنية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.المدة التى يقدم خلالها التظلم أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم التقدم بها.يشترط ألا تجاوز المدة التى يفحص فيها التظلم 30 يوم من اليوم التالى لانقضاء المدة التى يقدم خلالها التظلم.