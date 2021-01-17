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تقارير ومتابعات

فتاة تضع قائمة بأبرز الأخطاء الشائعة مع المكفوفين: «انتبه»

الأحد 17/يناير/2021 - 10:46 م
الإعاقة البصرية
الإعاقة البصرية
حسام عسل
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يقابل الكثير من الناس مواقف تجمعه بأشخاص يعانون من الإعاقة البصرية، ولا يستطيعون التعامل معهم ويقعون في أخطاء كثيرة ما دفع الفتاة العشرينية هبة رحمي (متحدية الإعاقة البصرية) إلى وضع قائمة لأبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض من المبصرين عند التعامل معهم سواء في الشارع أو في المطاعم أو أماكن أخرى.

تهتم هبة بابتكار أدوات وأفكار تساعد المكفوفين في التشارك مع المبصرين، كما تبث فيديوهات على صفحاتها بمواقع التواصل تحتوى على إرشادات للتعامل مع المكفوفين وأبرز المشكلات التي تقابل الطرفين.

تضع هبة قائمة بأبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض مع المكفوفين في حياتهم اليومية وطريقة تصحيحها: إذا سألك كفيف عن شئ من أشيائه لا تقول له هناك، بل قل على يمينك أو في آخر الطاولة التي تجلس أمامها أو على بُعد خطوطيين من مكانك، وهكذا.

كذلك إذا كنت في جمع من الناس ويجلس بينكم كفيف، فلا توجه له الكلام وتقول مثلًا: "كيفك وأنت تنظر إليه، فهو لا يعرف لمن يوجه الكلام، بل قل له يا فلان كيفك؟، كذلك لا تبادر بمصافحته قبل أن تجذب انتباهه أولًا بأن تقول له يا فلان كيف حالك؟، فسيقوم تلقائيًا بمد يده لك ليصافحك.

أضافت هبة:"الكثير من الناس يوجهون الكلام لمرافق الكفيف عندما يريدون أن يسألوه عن شئ، مثلًا كم عمره فهذا يضايقه بالتأكيد، بل اساله هو وسيجيبك؛ لأن إعاقته بصرية ويمكنه السماع والتكلم دون مساعد له في ذلك".

وإذا دعوت كفيف لتناول الطعام معك أو كنت «نادلًا» في أحد المطاعم ووجدت كفيفًا دون مرافقا معه كن حريصًا على أن تعرفة بالأصناف الموجودة وتمسك يده وتجعله يلمس الأطباق معرفًا له ما تحويه كل منه، كذلك ضع الملعقة على طرف أقرب طبق له أو اعطه إياها في يده مباشرًا، وإذا كنت تقدم له مشروب ساخن قم بمسك الكوب بأطراف أصابعك من أعلى واجعله يمسكه من اليد المخصصة لذلك، حتى لا تحرق يده.

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