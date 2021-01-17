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«مش بس البرتقال».. 5 أطعمة تحتوى على فيتامين C

الأحد 17/يناير/2021 - 10:44 م
أطعمة تحتوى على فيتامين
أطعمة تحتوى على فيتامين
إسلام جمال
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يعتبر نقص فيتامين سي من الأمور الضارة للجسم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة كثيرين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد فيتامين «سي» متعددة، وتشمل الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والمحافظة على صحة الجلد والعظام وأيضا النسيج الضام.

وأضاف «حلمي» أن فيتامين «سي» يساعد في التئام الجروح ويعمل أيضا على امتصاص الحديد في الطعام حتى يفيد الجسم بشكل أكبر.

مصادر فيتامين سي غير المعروفة
أوضح استشارى التغذية العلاجية، أن فيتامين سي يتوفر بشكل شائع في العديد من الأطعمة التي نتناولها يوميا، ومع ذلك فإن معظم الأشخاص يعتبرون الحمضيات كالبرتقال والليمون مصدرا وحيدا لهذا الفيتامين.

ونوه «حلمي» إلى أن هناك بعض الأطعمة الآخرى مثل الفراولة والكيوي وأيضا التوت والطماطم تحتوي على فيتامين سي.

البطاطس:
من المصادر غير المتوقعة بالفعل للحصول على فيتامين سي، إلا أن حبة بطاطا مخبوزة تمد الجسم بما يقرب من 50 % من الاحتياجات اليومية لفيتامين سي فهي تحتوي على 51 ملليجرام من فيتامين سي.

البروكلي:
يمنح تناول كوب واحد من البروكلي 100 ملليجرام، وهو أكثر من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، لذا يجب إضافته إلى النظام الغذائي.

الكنتالوب:
يمكن لكوب واحد من مكعبات الكنتالوب أن تمنح الجسم 60 ميليغراما من فيتامين سي.

الفلفل:
يعتبر الفلفل الحلو الملون والأخضر مصدرا هاما لفيتامين سي، حيث يحتوي الفلفل الأخضر الواحد على 100 ميليغرام من فيتامين سي، والفلفل الأحمر يحتوي على 150 ميليغراما والفلفل الأصفر 210 ميليغرامات. والفلفل الحار 242 ميللجرام في كل 100 جرام.

براعم الفاصوليا:
تحتوي براعم الفاصوليا على حوالي 79 % من الاحتياجات اليومية من فيتامين سي، لذا يجب إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي، حيث يحتوي الكوب منها على 65 ميلليجرام.

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