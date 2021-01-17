المجلس الأوروبي يرفض اعتقال إليكسي نافالني

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مساء الأحد في تغريدة أن اعتقال المعارض الروسي إليكسي نافالني بعيد عودته الى موسكو هو أمر "مرفوض"، داعيا الى "الافراج الفوري" عنه.واعتقلت سلطات السجون الروسية نافالني ما أن وصل الى موسكو آتيا من المانيا حيث أمضى فترة نقاهة لاشهر عدة بعد نجاته من تسميم مفترض.