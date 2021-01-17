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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل مشاركة وفاء عامر في مسلسل «لحم غزال»

الأحد 17/يناير/2021 - 05:29 م
وفاء عامر
وفاء عامر
أمير محمد خالد
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تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في سباق رمضان المقبل، بمسلسل "لحم غزال" وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وكانت "عبدالرازق" تحضر للمسلسل منذ فترة طويلة، وسافرت للبنان منذ عدة أسابيع من أجل انطلاق تصوير المسلسل، ولكنه توقف حاليًا بسبب تزايد أعداد الإصابات بالفيروس في لبنان، ويعد المسلسل أول تجربة درامية تجمع كل من غادة عبدالرازق ووفاء عامر.

ووافقت وفاء عامر على المشاركة في المسلسل من أجل غادة عبدالرازق، حيث تمنت من قبل في ندوتها بـ"الدستور" مشاركة غادة عبدالرزق في عمل فني، وتظهر وفاء عامر في العمل كضيفة شرف بعدد من الحلقات، ولا تشارك في البطولة الرئيسية للعمل كما يشاع.

أما أبطال المسلسل الرئيسيون إلى جانب غادة عبدالرازق، فهم شريف سلامة وعمرو عبدالجليل ومي سليم ورحاب الجمل وإيهاب فهمي وأحمد خليل وشريف دسوقي ووليد فواز وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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