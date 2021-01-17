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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يخرج من البيت الأبيض بـ21 طلقة

الأحد 17/يناير/2021 - 02:19 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الأحد، عن مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لحظة مغادرته البيت الأبيض.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه في صباح يوم العشرين من يناير، وقبل حفل تنصيب جو بايدن، من المتوقع أن ينظم البيت الأبيض حفل مغادرة كبيرا لترامب، قد يتضمن استعراض ثلة من الحراس وفرقة عسكرية و21 طلقة نارية وسجادا أحمر.

وعلى عكس دخوله إلى البيت الأبيض، فإن ترامب لن يفعل مع عائلة بايدن كما فعل ميشال وباراك أوباما، معه حيث أنه لن يحضر حفل التنصيب ولن يكون لدى وصول بايدن إلى البيت الأبيض، ويقول حلفاء ترامب وفق «سي إن إن» إنه بعد اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، فإنه من المفضل أن يحصل الأمر بهذه الطريقة.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يحضر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي حفل تنصيب بايدن وهو القائم بأعمال رئيس الدولة حاليا، حيث اتصل بكامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب وهنأها وهو ما لم يفعله ترامب، كما شكر أعضاء الحرس الوطني على حماية مبنى الكونجرس.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر معني بالتخطيط لمغادرة ترامب قوله إن الرئيس ليس لديه أي التزامات في جدوله بعد وصوله إلى بالم بيتش، مقر إقامته، يوم حفل تنصيب بايدن.

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