أثناء توصيلهن بسيارته.. حبس سائق تحرش بالفتيات في السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بحبس سائق متهم بالتحرش بالفتيات في السلام، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "إ. م"، سائق، يقوم بالتحرش بالفتيات فور استقلالهن السيارة قيادته لتوصيلهنّ، وقد أنكر المتهم ارتكابه لوقائع التحرش.كان قد ورد بلاغ إلى قسم السلام يفيد بقيام سائق بالتحرش بالفتيات أثناء استقلالهنّ سيارته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة سير التحقيقات