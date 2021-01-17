إصدار جديد لـ«معلومات الوزراء» حول الاستثمارات الخضراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إصدار جديد ضمن سلسلة «رقم صحيح» حول الاستثمارات الخضراء في، في إطار تفعيل الاستدامة البيئية باعتبارها البعد الثالث للتنمية المستدامة، إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الترابط والتكامل بينهم.ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2021 أن 14% من إجمالي الاستثمارات العامة في مصر في 2021 ستكون في مشروعات خضراء، والتي تتضمن مشروعات التحكم في معدلات التلوث، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، ومشروعات إدارة الهدر المائي، ويتوقع الصندوق أن 30% من المشروعات المخطط لها في العام المالي 2020 2021 ستراعي المعايير الجديدة للاستدامة البيئية.