الحبس 3 سنوات لمعاون مباحث السلام المتهم بقتل شاب

قضت محكمة جنح مستأنف السلام، السبت، بحبس معاون مباحث السلام 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في اتهامه بقتل شاب، وإصابة آخر باستخدام سلاحه الميري.وكشف المحامي محمد رشوان دفاع المجني عليه، سيف مسعد جمعة ونادر محمد أن محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم سنة مع إيقاف التنفيذ، فتقدم أهل المجني عليه بطلب للمحامي العام الأول بضرورة الطعن على الحكم وقام بالطعن على الدعوى المدنية وبفحص الأوراق قررت النيابة الطعن وأحالت القضية إلى دائرة الاستئناف التي تداولتها بالجلسات، لتقضي حضوريًا بإلغاء حكم أول درجة وقضت حبس المتهم ٣ سنوات مع الشغل.وشهدت منطقة النهضة واقعة مقتل شاب على يد ضابط مباحث قسم شرطة السلام ثان بـ«مقهى الحبايب» أثناء متابعته لمباراة الأهلي عندما حاول معاون المباحث ضبط شخص يدعى «مقروصة»، فاعترضه الأهالي، ومنعوه من ضبطه، فأخرج سلاحه الميري وأطلق أعيرة نارية استقرت إحداها في صدر المجني عليه سيف مسعد، فتوفي وأصيب نادر محمد.