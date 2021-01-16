17501 إجمالى إصابات كورونا فى كوبا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 ألفا و501 إصابة و166 حالة وفاة.ونقلت وكالة "برنسا لاتينا" الكوبية عن بيان أصدرته الوزارة القول إن هناك 4123 حالة نشطة بالفيروس و779 حالة تحت أجهزة التنفس بينما تعافى من المرض 12 ألفا و942 حالة.