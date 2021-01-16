مصادر فى «الصحة»: نتوقع ارتفاع إصابات «كورونا» مجددًا

حذرت مصادر فى اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بوزارة الصحة والسكان من التهاون فى إجراءات الحماية والوقاية المتبعة من المواطنين للحد من انتشار الفيروس، بعد انخفاض أعداد الإصابات فى البيان اليومى لوزارة الصحة.وقالت المصادر، لـ«الدستور»: «الوضع فى مصر لا يزال مقلقًا، والأعداد المسجلة لا تعبر عن الأعداد الفعلية للمصابين، فى ظل وجود أعداد كبيرة من المصابين الذين يعزلون أنفسهم منزليًا، دون اللجوء إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات والعيادات الخاصة، نظرًا لحالتهم البسيطة، حيث يتلقون الأدوية اللازمة ويتعافون دون تسجيلهم فى البيان اليومى».وأضافت: «الأعداد التى تعلنها وزارة الصحة والسكان تمثل قرابة ٣٠ لـ٤٠٪ من الأعداد الحقيقية»، مشددة على أن اللجنة العلمية تتوقع ارتفاعًا فى الإصابات من جديد بنهاية يناير الجارى، لذا تتخذ جميع احتياطاتها فى هذا الإطار، وعلى رأسها توفير الأدوية التى تتضمنها بروتوكولات العلاج.