«تنسيقية الأحزاب» تؤازر منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد

زارت النائبة الدكتورة غادة على، والإعلامي أحمد عبد الصمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد بناء على دعوة من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرجال لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.وتناول اللقاء ترحيب كبير من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد بالدكتورة غادة على عضو مجلس النواب المصرى أحد أنجح الكوادر الرياضية المصرية وممثلة الرياضيين بمجلس النواب، كما تناول اللقاء سبل التعاون المنتظر بين أعضاء مجلس النواب المصري وبين الاتحاد المصري لكرة اليد لترسيخ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إعادة بناء الإنسان المصري، ومناقشة الاستضافة التاريخية لمصر لبطولة العالم للرجال لكرة اليد والمقامة حاليا فى أرض مصر الحبيبة.جدير بالذكر أن المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وأعضاء مجلس الادارة كانوا أول من تقدم بتهنئة الرياضيين الذين نجحوا فى انتخابات مجلس النواب المصرى والرياضيين الذين تم تعيينهم من قبل رئاسة الجمهورية.ومن ضمن الرياضين الفائزين فى انتخابات مجلس النواب نجمة مصر الأولمبية هادية حسني والدكتورة غادة علي، مستشارة وزير الشباب في ريادة الأعمال سابقا أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.ويعد نجاح هذه النخبة من الرياضيين فى الانتخابات والرياضيين المعينين بمجلس النواب هو نجاح كبير لرؤية الناخب المصرى ونجاح القيادة السياسية بالدفع برموز رياضية لها رصيد كبير من الحب والتقدير والاحترام عند الجماهير المصرية وهذه فرصة كبيرة للنواب رموز الرياضة فى المساهمة فى العمل الفعال لصالح الرياضة المصرية تحت قبة البرلمان المصرى.يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع أول أيام عمل النائبة غادة على بعد عضويتها رسميًا بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري.