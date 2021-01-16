رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تؤازر منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد

السبت 16/يناير/2021 - 05:17 م
النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة غادة على
إسلام نصير - محمد الشريف
طباعة
زارت النائبة الدكتورة غادة على، والإعلامي أحمد عبد الصمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد بناء على دعوة من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرجال لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

وتناول اللقاء ترحيب كبير من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد بالدكتورة غادة على عضو مجلس النواب المصرى أحد أنجح الكوادر الرياضية المصرية وممثلة الرياضيين بمجلس النواب، كما تناول اللقاء سبل التعاون المنتظر بين أعضاء مجلس النواب المصري وبين الاتحاد المصري لكرة اليد لترسيخ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إعادة بناء الإنسان المصري، ومناقشة الاستضافة التاريخية لمصر لبطولة العالم للرجال لكرة اليد والمقامة حاليا فى أرض مصر الحبيبة.

جدير بالذكر أن المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وأعضاء مجلس الادارة كانوا أول من تقدم بتهنئة الرياضيين الذين نجحوا فى انتخابات مجلس النواب المصرى والرياضيين الذين تم تعيينهم من قبل رئاسة الجمهورية.

ومن ضمن الرياضين الفائزين فى انتخابات مجلس النواب نجمة مصر الأولمبية هادية حسني والدكتورة غادة علي، مستشارة وزير الشباب في ريادة الأعمال سابقا أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويعد نجاح هذه النخبة من الرياضيين فى الانتخابات والرياضيين المعينين بمجلس النواب هو نجاح كبير لرؤية الناخب المصرى ونجاح القيادة السياسية بالدفع برموز رياضية لها رصيد كبير من الحب والتقدير والاحترام عند الجماهير المصرية وهذه فرصة كبيرة للنواب رموز الرياضة فى المساهمة فى العمل الفعال لصالح الرياضة المصرية تحت قبة البرلمان المصرى.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع أول أيام عمل النائبة غادة على بعد عضويتها رسميًا بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

«حواس»: اكتشافات أثرية مهمة بسقارة ستعيد كتابة تاريخ المنطقة

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

السيسي يوجه بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبي تطلق «تاكسي لندن» في شوارعها تجريبيا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب